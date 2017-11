POL-HN: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.11.2017 aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Brücke für den Zugverkehr wieder freigegeben

Nachdem am Vormittag ein LKW in Tauberbischofsheim gegen eine Brücke in der Hauptstraße gefahren war und der Zugverkehr aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden musste, konnte die Brücke nach einer Begutachtung nun durch einen Sachverständigen wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell