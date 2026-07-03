Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, kurz vor 11.00 Uhr, befuhren ein 62-jähriger Radfahrer sowie ein 64-jähriger Pkw-Fahrer die Basler Straße in Stetten in Richtung Innenstadt. Der Radfahrer beabsichtigte an einem geparkten Lkw vorbeizufahren. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte ebenfalls an dem geparkten Lkw und an dem Radfahrer vorbeizufahren. Dabei kam es zu einen Streifvorgang zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte neben den Lkw auf die Fahrbahn und beide Beine von ihm wurden durch ein Hinterrad des Pkws überrollt. Mit schweren Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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