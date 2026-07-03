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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall in Tiefgarageneinfahrt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 16.50 Uhr, kam es in der Einfahrt zur Tiefgarage des Rathauses zu einem Verkehrsunfall.

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Luisenstraße, fuhr zur Tiefgarage herunter und hielt am Parkticketautomaten an, um ein Ticket zu ziehen. Dabei kam der Pkw ins Rollen und kollidierte mit einer Betonsäule der Tiefgarageneinfahrt. Dabei wurden auch die Schranke sowie das Ein- und Ausfahrtstor der Tiefgarage beschädigt. Die 44-jährige Beifahrerin sowie ein mitfahrendes 11-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Dürfte aber nicht unerheblich sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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