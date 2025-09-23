POL-FR: Schönau: Fahnenmast auf Markplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 18.09.2025, in Freiburg einen Mann auf frischer Tat gestellt. Eine Zeugin hatte in der Nacht verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf einen 34-jährigen Mann an, der offenbar gerade versuchte, das Schloss eines abgestellten Fahrrades in der Markgrafenstraße aufzubrechen. Der Tatverdächtige wurde ...

mehr