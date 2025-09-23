PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Fahnenmast auf Markplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Montag, 22.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr gegen einer der vier Fahnenmasten auf dem Marktplatz in Schönau und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

md/ce

