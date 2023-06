Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Suizidabsichten - Rettungseinsatz - Emmendingen

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 16.06.2023, um 14:46 Uhr, erhielt die Polizei aus der Emmendinger Unterstadt die Mitteilung, dass soeben eine junge Frau mit Suizidabsichten ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen habe.

Nach Sachlage hatte die 32 Jahre alte Frau einen Mix aus Tabletten und Alkohol eingenommen, bevor sie die Wohnung in Richtung des Stadtwaldes verlassen hatte.

Auf Grund des vorausgegangenen Sachverhaltes und dem weiterhin unbekannten Aufenthaltsort der Dame, wurde schließlich ein Rettungseinsatz eingeleitet, an welchem der DRK Rettungsdienst, die Suchhundestaffel, ein Drohnenführer, der Polizeihubschrauber und mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Emmendingen beteiligt waren.

Im Rahmen der Suchaktion konnte die Dame durch den Polizeihubschrauber auf einer Wiese liegend zwischen Emmendingen und Mundingen aufgefunden werden.

Nachdem die Streifenbesatzungen durch den Hubschrauber an die Einsatzstelle gelotst wurden, konnte die Dame in einem gesundheitlich kritischen Zustand an den Rettungsdienst übergeben werden. Im Anschluss wurde sie zur weiteren medizinischen Betreuung in eine Klinik nach Freiburg verbracht und dort stationär aufgenommen.

