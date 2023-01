Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Autofahrerin wird bei Verkehrsunfall eingeklemmt - verletzt ins Krankenhaus - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 12:15 Uhr, sind zwei Autos auf der B 314 an der Kreuzung zur Hauptstraße nach Wutöschingen kollidiert. Eine 48-jährige Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie verletzte sich und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen im Pkw der Frau, darunter ein Baby, und der andere beteiligte Autofahrer blieben nach dem derzeitigen Kenntnisstand unversehrt. Die Frau war aus der Hauptstraße nach links auf die Bundesstraße eingebogen und dabei mit dem in Richtung Lauchringen fahrenden Renault eines 62 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der Verkehr ist an der Kreuzung durch eine Ampel geregelt. Beide Beteiligte wollen diese bei "grün" passiert haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

