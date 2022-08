Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - zwei Autos und ein Motorrad beteiligt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.07.2022, gegen 13:30 Uhr, haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 bei Schopfheim zwei Personen schwer verletzt. Ein 57 Jahre alter Dodge-Fahrer war aus der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte auf die bevorrechtige Bundesstraße eingefahren und hierbei mit einem aus Richtung Lörrach herannahenden Motorrad kollidiert. Das Motorrad rutschte nach dem Zusammenstoß gegen ein bereits auf der Gegenfahrspur stehenden VW Bus eines 50-jährigen Mannes. Während die Auto-Insassen unversehrt blieben, zogen sich der 40-jährige Motorradfahrer und seine 50 Jahre alte Sozia schwere Verletzungen zu. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, an den anderen Fahrzeugen von insgesamt ca. 6000 Euro. Die B 317 war voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizei, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber und die Feuerwehr mit einem Fahrzeug.

