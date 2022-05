Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: versuchter Einbruch in Spielcasino - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Freitagnacht, 13.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Spielcasino in der Wiesentalstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten eine Nebeneingangstür des Casinos aufzuhebeln, was nicht gelang. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung auch gestört. Das Polizeirevier Lörrach erhofft sich Hinweise von Zeugen, da die von den Unbekannten angegangene Nebeneingangstür von der Wiesentalstraße / Bundesstraße her einsehbar sei. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell