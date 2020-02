Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 23-jähriger Mann wird vermisst

Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Der letzte Kontakt mit dem Vermissten fand am Samstag, 9.2.2020, gegen 20.30 Uhr, an seiner Wohnanschrift in Emmendingen statt. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Es liegen konkrete Anhaltspunkte vor, die auf eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung schließen lassen.

Als Hinwendungsorte des Vermissten kommen der Raum Emmendingen oder Freiburg in Betracht. Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Felix Schweizer seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personenbeschreibung: 23 Jahre alt, circa 185 cm groß, sehr schlank, dunkle braune Augen, schwarze Haare (seitlich rasiert), Tätowierung am rechten Unterarm "Schweizer", 3-Tage-Bart

Die Kripo Emmendingen nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (Tel. 07641 582-0).

Ein Foto des Vermissten wurde im Internet veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfall/

