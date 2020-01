Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Widerstand nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2020, um 4:50 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in einer Bar, in der Bertholdstraße, ein 19-Jähriger von einer anderen Person aus unbekannten Gründen zunächst geschlagen und, nachdem er zu Boden ging, getreten wurde. Der zunächst unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Der Täter konnte durch die eingesetzte Streife des Polizeireviers Freiburg Nord kurz darauf in der Niemensstraße gestellt werden. Der 26-Jährige widersetzte sich der vorläufigen Festnahme. Bei dem Versuch, die Handschellen anzubringen, versuchte er einen Polizisten zu beißen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Er wird sich nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell