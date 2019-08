Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: 51-jähriger Mann wird vermisst - Auto in Scheidegg/Allgäu aufgefunden

Freiburg (ots)

Der 51-jährige Dieter K ö t h e r aus Endingen am Kaiserstuhl wird vermisst. Zeugen sahen ihn zuletzt am 18.07.2019 am Wohnort. Das Auto des Vermissten wurde mittlerweile in Scheidegg/Allgäu aufgefunden.

Beschreibung des Vermissten: Circa 175 cm groß / kräftige Gestalt mit Bauch / circa 95-100 Kilogramm schwer / kurze braune Haare / Drei-Tage-Bart / Doppelkinn / Sprachprobleme (undeutliche Aussprache).

Link zur Fahndung mit Foto: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-freiburg-endingen-vermisstenfall/

Er war unterwegs mit einem grauen Toyota Corolla, Emmendinger Zulassung (EM-).

Die Kriminalpolizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich an die Öffentlichkeit.

Wer hat Dieter Köther seit seinem Verschwinden am 18.07.2019 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Bitte wenden Sie sich an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Tel. 07641 582-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

