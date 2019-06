Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz nach missbräuchlichem Auslösen des Feueralarms

Am Dienstag, 11.06.19, gegen 00.00 Uhr, musste die Feuerwehr in Weil zu einem Brandmeldealarm in ein Hotel in der Hauptstraße in Friedlingen ausrücken. Schnell stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Ausgelöst wurde dieser offenbar durch das missbräuchliche Drücken eines Alarmmelders im sechsten Stockwerk des Hotels. Als Tatverdächtigen konnte die Polizei einen alkoholisierten 40jährigen Mann ausmachen. Er wird unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufen angezeigt. Ebenso dürfte die Übernahme der Kosten des Polizei- und Feuerwehreinsatzes auf ihn zukommen.

