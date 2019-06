Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Korrektur zu "Feuerwehreinsatz in der Kaiserstuhlstraße"

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Korrektur zur 1. Meldung unten:

Es war lediglich die Feuerwehr Emmendingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Nicht die Feuerwehr Teningen. Zusätzlich waren vorsorglich Rettungskräfte vor Ort, darunter auch der DRK-Ortsverein Teningen.

wr

Ursprungsmeldung vom 6.6.2019, 12.02 Uhr:

Am Mittwoch, um 16.40 Uhr, wurde ein Brand in der Kaiserstuhlstraße gemeldet. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war es vermutlich aus Fahrlässigkeit beim Rauchen zu einem Brandausbruch im Bereich des Wohnzimmers gekommen. Ein Bewohner nahm geistesgegenwärtig einen im Hausflur vorgehaltenen Feuerlöscher, löschte mit diesem die Brandstelle und konnte so ein Übergreifen auf weitere Teile der Wohnung verhindern. Die Feuerwehren von Emmendingen und Teningen waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz. Bei dem Einsatzgeschehen wurde eine Person leicht verletzt und zur ärztlichen Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

td / wr

