Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer beschädigt Auto und fährt weiter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 31.05.2019, hat ein Fahrradfahrer in Wehr ein Auto touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Corsa die Hauptstraße und musste wegen einer Engstelle in Höhe einer Bäckerei langsam machen. Plötzlich vernahm sie ein Scheppern und sah im Rückspiegel einen Fahrradfahrer, der angehalten hatte. Sie stoppte ebenfalls und bemerkte tiefe frische Kratzer in der Karosserie hinten links. Sie forderte den Fahrradfahrer auf, zu bleiben, welcher zwischenzeitlich wieder losgefahren war und sie passieren wollte. Die Frau ergriff den Radler am Arm, dieser riss sich aber los und flüchtete über die Waldstraße zum Ludingarten. Auffallend war, dass der junge Fahrradfahrer eine knallrote Jacke mit andersfarbigen Ärmeln trug und am Lenker eine alte größere Michkanne mitführte. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, entgegen. Am Opel der Frau wurde ein Schaden von gut 500 Euro verursacht.

