Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Kurz beim Einkaufen - Rennrad entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Lediglich kurz abgestellt wurde ein Rennrad am Dienstag, 28.05.19, gegen 17.30 Uhr, bei einem Einkaufsmarkt in der Badstraße in Bad Bellingen. Dieser kurze Moment reichte einem bislang unbekannten Täter, um das unverschlossene Rad zu entwenden. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, erhofft sich Zeugenhinweise. Bei dem Rad handelte es sich um ein Rennrad, Marke Giant, Farbe schwarz-weiß mit rot-schwarzer Gepäcktasche und Tachometer. Die Polizei rät dazu, Fahrräder auch bei nur kurzer Abwesenheit anzuschließen.

