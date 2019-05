Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Besetztes Haus in der Fehrenbachallee wird geräumt

Ein Anwesen, das seit Samstag, 25.05.2019, von unberechtigten Personen betreten und besetzt worden war, ist von der Polizei geräumt worden.

Das Anwesen Fehrenbachallee 52 ist Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Unbekannte drangen am vergangenen Samstag ohne Erlaubnis in den Gebäudekomplex ein. Sie hielten es besetzt und hissten Transparente. Seitdem wurde auch über soziale Medien das Gerücht verbreitet, bei dem Haus würde es sich um eine ehemalige Polizeiwache handeln. Tatsächlich wurden die Gebäude früher als Kleiderlager und zu Verwaltungszwecken genutzt. Eine Polizeiwache war zu keinem Zeitpunkt eingerichtet.

Nachdem ein Strafantrag gestellt wurde, hat das Polizeirevier Freiburg-Nord Maßnahmen zur Strafverfolgung und Räumung eingeleitet. Mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sollte die Räumung am Montag, 27.05.2019, erfolgen. Als gegen 15 Uhr die ersten Polizeikräfte eintrafen, wurden hinter dem Grundstück, vermutlich vom Eschholzpark aus, von Unbekannten Feuerwerkskörper in die Luft geschossen. Im Objekt waren keine Personen mehr anzutreffen. Im Innenbereich des Gebäudes waren Sachbeschädigungen festzustellen, hauptsächlich in Form von Farbschmierereien. Die Besetzer hinterließen diverse Gegenstände, z. B. Paletten, die entsorgt werden müssen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Schätzungen vor.

Während des Polizeieinsatzes hatten sich im Umfeld der Fehrenbachallee 52, außerhalb der Polizeiabsperrung, mehrere Personen eingefunden, die den Einsatz beobachteten. Darunter war eine Gruppe von 22 Personen, deren Identität festgestellt wurde und deren Beteiligung an der Besetzung und der damit verbundenen Straftaten geprüft wird. Die Polizei ermittelt u. a. wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Kosten des Einsatzes und die Folgekosten der Besetzung können je nach Ausgang der Ermittlungen verantwortlichen Personen auferlegt werden.

Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 17:30 Uhr beendet.

