Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Murg: Wohnhausbrand in Niederhof - Feuer unter Kontrolle - Löscharbeiten dauern an" - Haus nicht mehr bewohnbar - Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Freiburg (ots)

Zeitnah konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Murg war mit neun Fahrzeugen und ca. 50 Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Unterstützt wurde sie von der Feuerwehr Laufenburg mit der Drehleiter. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Der Brand brach im Dachgeschoss des Einfamilienhauses aus, das ausbrannte. Durch das Löschwasser wurden auch die darunter liegenden Geschosse in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 300000 Euro liegen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

Erstmeldung:

Ein Wohnhaus brennt in Murg-Niederhof. Am Mittwoch kurz nach 11:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das Haus ab dem zweiten Stock in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an, der Brand ist unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Wir berichten nach.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell