Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Dreister Überfall auf gehbehinderte Frau - Handtasche und Notebook geraubt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochmorgen eine gehbehinderte Frau in Jestetten überfallen und die Handtasche und ein Notebook aus ihrem geparkten Pkw entwendet. Die Tat geschah auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Waldshuter Straße. Kurz vor 10:00 Uhr war die 66 Jahre alte Frau zu ihrem auf einem Behindertenparkplatz abgestellten Wagen gegangen, nachdem sie eingekauft hatte. Als sie ihre Waren einlud, kam ein Mann auf sie zu und fragte, ob er helfen könne. Als die Frau dies verneint hatte, drückte er Mann vermutlich ein Elektroschockgerät gegen den Oberschenkel der Frau. Diese verspürte sogleich Schmerzen. Diesen Angriff nutzte ein zweiter Tatverdächtiger, um die Beifahrertüre zu öffnen und aus dem Pkw die Handtasche und das Notebook der Frau zu stehlen. Beide Männer rannten in Richtung Ortsmitte davon und blieben trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt. Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die geraubte Handtasche ist aus dunkelblauem Leder. Darin befand sich neben persönlichen Dokumenten der Frau noch ein größerer Bargeldtrag in Schweizer Franken. Das Notebook war in einer schwarzen Ledertasche. Vom Tatverdächtigen, der die Frau ansprach, liegt folgende Beschreibung vor: 40 bis 45 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, trug eine weinrot-graue Jacke mit breiten Längsstreifen und sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Den zweiten Mann konnte die Frau nicht näher beschreiben. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet Personen, die die Tat beobachtet haben, denen die Tatverdächtigen aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise zu diesen haben, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell