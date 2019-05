Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Ühlingen. Ei gegen Hauswand geworfen - Polizei sucht Zeugen!

In der Walpurgisnacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Ei gegen eine Hauswand in der Hauptstraße geworfen und zerplatzte. Laut einem Fachmann entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 bis 500 Euro, da die Farbveränderungen durch Reinigung nicht beseitigt werden können. Die Polizei sucht Zeugen, die in der oben genannten Nacht Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht haben, welche zu dem Eier-Wurf passen würden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) in Verbindung zu setzen.

