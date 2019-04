Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Mit Rennmaschine auf der Straße unterwegs - Führerschein des Fahrer nicht ausreichend

Freiburg (ots)

Ein Mann hat mit seinem für Rennzwecke umgebauten Motorrad am Mittwoch in Bonndorf am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Dieses war weder zugelassen noch versichert, außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein dafür. Gegen 14:00 Uhr wurde der 19-jährige in der Schaffhauser Straße von der Polizei angehalten. An der Kawasaki waren keine lichttechnische Einrichtungen vorhanden, ein Racing-Endtopf montiert und Slicks aufgezogen. Der Fahrer hatte für die Maschine keine ausreichende Fahrerlaubnis. Für die nicht gedrosselte Maschine hätte er die Klasse A benötigt, war aber nur im Besitz der Klasse A2. So wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen die Versicherungspflicht und verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

