Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Bad Säckingen: Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt - unter Alkoholeinfluss

Autofahrerin unter Drogeneinfluss - Cannabis im Handschuhfach

Freiburg (ots)

Bad Säckingen: Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt - unter Alkoholeinfluss

Ein Radfahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Bad Säckingen die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen 00:30 Uhr war der 77-jährige in der Hauensteinstraße zu Fall gekommen und war kurze Zeit orientierungslos. Da der Verdacht bestand, der Mann war alkoholisiert, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Bad Säckingen: Autofahrerin unter Drogeneinfluss - Cannabis im Handschuhfach

Im Handschuhfach hatte eine Autofahrerin am Freitag in Bad Säckingen Cannabis dabei, als sie in eine Polizeikontrolle geriet. Gegen 12:00 Uhr war die 20-jährige von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Sie selbst fiel durch drogentypische Konsumanzeichen auf, in ihrem Auto roch es stark nach Cannabis. Die Fahrerin räumte dann auch ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Im Handschuhfach fand sich der Grund des verdächtigen Geruches; knapp 10 Gramm Cannabis in drei Tütchen. Die Frau musste mit zur Blutprobe. Als Besitzer der illegalen Drogen gab sich der 21 Jahre alte Freund der Frau aus, der ebenso im Auto saß. Dieser wird ebenfalls angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell