Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Drogenkontrolle auf dem Schulhof

Freiburg (ots)

Ihringen. Bei einer Kontrolle am Donnerstag, 18.04., um 17:30 Uhr, auf dem Schulhof der Neunlindenschule in Ihringen, konnte bei einer 21-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Neben einer Mitteilung an die Führerscheinstelle wird die junge Dame mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg rechnen müssen.

