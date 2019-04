POL-FR: Biederbach: Nächtlicher Überschlag

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht auf Donnerstag war ein junger Mann mit seinem Geländewagen in Biederbach unterwegs. Aus noch nicht beweissicher geklärter Ursache kam er auf einer schmalen Passage des Langenbachweg von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam auf das abschüssige Wiesengelände. Hier verlor er vollends die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlug sich hangabwärts und blieb auf der Seite auf einem Feld liegend zum Stillstand. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu, welche eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machten. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem Unfallverursacher fest. Die Ermittlungen dauern an.

