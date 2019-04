Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Lkw missachtet Vorfahrt - zwei Pkw-Insassen leicht verletzt

Freiburg (ots)

An der Kreuzung bei der Dillendorfer Säge hat am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines Pkws missachtet, in dem sich bei der folgenden Kollision zwei Personen leicht verletzten. Gegen 10:45 Uhr hatte der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer den auf der B 315 in Richtung Wellendingen fahrenden VW Golf übersehen, als er von der Kreisstraße aus Richtung Dillendorf in die bevorrechtigte Bundesstraße einfuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich im Golf die 35-jährige Fahrerin und ein 45 Jahre alter Beifahrer leicht verletzten. Die beiden wurden mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge nach nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 12000 Euro.

