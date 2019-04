POL-FR: Schwörstadt: Auto auf Motorrad aufgefahren

Polizeipräsidium Freiburg

Einen leicht verletzten Krad-Fahrer forderte am Samstag gegen 13.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Diese befuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seiner Suzuki in Fahrtrichtung Bad Säckingen und beabsichtigte nach links in die Dossenbacher Straße abzubiegen. Wegen entgegenkommenden Verkehrs musste er anhalten. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 52 Jahre alte Frau mit ihrem Audi A3 zu spät und fuhr dem Motorradfahrer auf. Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Vom DRK wurde er ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Die Audi Fahrerin und ihre 50 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Audi 1000 Euro.

