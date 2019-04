Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision mit Polizeifahrzeug und Unfallflucht in Atzenbach

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Zell im Wiesental, Ortsteil Atzenbach

Am 13.04.19, gegen 0:35 Uhr, befuhr ein schwarzer VW-Golf mit Lörracher Kennzeichen die B317 von Todtnau in Richtung Schopfheim. Das Fahrzeug fiel durch seine gefährliche Fahrweise auf. Unter anderem kam es wiederholt auf die Gegenfahrbahn und überholte vorausfahrende Fahrzeuge in einer Kurve. Die Fahrzeuginsassen sollten durch eine anfahrende Streife des Polizeireviers Schopfheim deshalb bei Zell-Atzenbach kontrolliert werden.

Das Fahrzeug hielt jedoch nicht an und umkurvte den Streifenwagen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Polizeiauto. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss setzte der Fahrer des VW-Golf seine Fahrt unbeirrt in Richtung Schopfheim fort.

Trotz umfangreicher Fahndungmaßnahmen mit mehreren Streifen der umliegenden Reviere konnte der Fahrer noch nicht ermittelt werden.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und den vorausgegangenen Fahrmanövern übernommen. Zeugen oder Personen, die durch den besagten PKW gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/98000 in Verbindung zu setzen.

Oß/FLZ

