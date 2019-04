Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fahrerin kommt auf das Gaspedal und landet beinahe in der Wiese

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen in Zell auf dem Parkplatze eines Einkaufsmarktes auf das Gaspedal ihres Automatikfahrzeuges gekommen und dann beinahe im Fluß Wiese gelandet. Gegen 10:00 Uhr hatte die 68 Jahre alte Frau ihren Kombi in einer Parkbucht gerade eingeparkt. Aus unbekannter Ursache geriet sie vom Bremspedal auf das Gaspedal. Der Pkw schoss nach vorne über einen Radweg, durchbrach einen Bretterzaun und fuhr die Böschung zur Wiese hinunter, wo der Wagen an einem Baum hängen blieb. Die Frau wurde vom Rettungsdienst untersucht und überstand den Unfall unversehrt. An ihrem Wagen wurde ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro verursacht. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

