POL-FR: Laufenburg: Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

Ein Auto hat sich am Donnerstagmorgen in der Ortsdurchfahrt von Laufenburg überschlagen. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt. Kurz nach 10:00 Uhr war der 84 Jahre alte Mazda-Fahrer in der Waldshuter Straße, wo er in Richtung Bad Säckingen unterwegs war, von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte rechts der Straße gegen einen Begrenzungsstein, der aus der Verankerung gerissen und gegen einen geparkten Pkw geschleudert wurde. Der Mazda wurde dadurch angehoben und landete auf dem Dach. So kam der Pkw auf der Straße zum Stillstand. Die beiden Insassen, neben dem Fahrer eine 79-jährige Frau, konnten den schwer demolierten Wagen verlassen. Sie wurden verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mazda wurde total demoliert und von einem Abschleppdienst geborgen. Daneben wurden auch ein Verkehrszeichen, die Grundstücksrabatte und der geparkte Mercedes-Benz beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei rund 10000 Euro liegen.

Polizeipräsidium Freiburg

