Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Küchenfenster wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Wohnhaus in der Straße "Im Stutz" aufgehebelt. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und verwüsteten die Räume. Ob die Einbrecher was mitgenommen haben, kann noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23.00 Uhr und 07.30 Uhr. Die Kriminalpolizei (07621/1760) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitpunkt gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

