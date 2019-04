Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kind läuft in die Straße - Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montag gegen 15.30 Uhr eine 35 Jahre alte Motorradfahrerin auf der Friedrichstraße in Höhe einer Waschanlage. Diese befuhr die Frau aus Richtung Bad Säckingen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Bei der Waschanlage beabsichtigte ein 10 Jahre altes Mädchen von rechts nach links die Straße zu überqueren. Unvermittelt soll das Mädchen auf die Fahrbahn getreten sein, so dass die Frau ihre Suzuki stark abbremsen musste und auswich. Dabei stürzte sie und rutschte mit ihrem Krad ein Stück auf der Straße. Nach Zeugenbeobachtungen soll es keinen Kontakt zwischen der Maschine und dem Kind gekommen sein, das Mädchen gab jedoch an, am Fuß berührt worden sein. Durch den Unfall erlitt die 35-jährige schwere Verletzungen und wurde durch das DRK ins Krankenhaus gebracht. Das Kind wurde vorsorglich ebenfalls im Krankenhaus untersucht, wo jedoch keine Verletzungen festgestellt werden konnten. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

