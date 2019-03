Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Unachtsamkeit verursacht 7000 Euro Sachschaden

Zu einem Unfall kam es am Dienstag, gegen 08.30 Uhr, auf der B 34 in Höhe Beuggen. Von Schwörstadt kommend befuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Sprinter die Strecke in Richtung Rheinfelden. Vor ihm fuhr ein Lkw, denn er überholen wollte. Als er nach links ausscherte, übersah er den bereits überholenden Mercedes eines 38-jährigen. Es kam zum Streifvorgang, bei dem am Mercedes rund 5000 Euro Sachschaden entstand. Am Sprinter entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

