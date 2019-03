Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der B 317 kurz nach der Ausfahrt Schopfheim-Mitte. In nördliche Richtung befuhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Honda Accord die Strecke, als sie im Gegenverkehr einen Rettungswagen mit Blaulicht in beschleunigter Fahrt feststellte. Daraufhin bremste sie bis zum Stillstand ab und fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Die hinter ihr fahrende 73 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota bemerkte dies zu spät und fuhr in Folge Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand auf den Honda auf. Der hinter dem Toyota fahrende 20-jährige Audi Fahrer prallte daraufhin auf den Toyota und stieß zusätzlich gegen die hintere Stoßstange des Hondas. Dabei verletzte sich die Fahrerin des Hondas leicht, lehnte aber das Hinzuziehen des Rettungsdienstes ab. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von 13000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

