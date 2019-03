Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - schwerer Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ihringen. Auf der Strecke von Wasenweiler Richtung Ihringen ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall auf der L114. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam ein 31jähriger, türkischer Fahrzeuglenker von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Durch beherzte Ersthelfer konnte der eingeklemmte Fahrer befreit, und im Anschluss durch das DRK in eine Klinik gebracht werden. Auch die freiwillige Feuerwehr von Ihringen und Wasenweiler war mit über 20 Personen vor Ort. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen.

