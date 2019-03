Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Zwei Einbruchdiebstähle kurz hintereinander! Tatzusammenhang? Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Neustadt - Am Dienstag, den 12.03.2019 kam es gg. 02.20 Uhr in der Gutachstraße 16 zu einem Einbruchsdiebstahl. Es wurden insgesamt 7 Automaten der SB-Waschanlage aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Bei diesem Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Streifen des Revier Titisee-Neustadt trafen innerhalb kürzester Zeit am Tatort ein. Die Täter konnten jedoch unerkannt entkommen. Eine Fahndung im Tatortnahbereich verlief negativ. Insgesamt entstand hier ein Diebstahlsschaden von ca. 20 Euro. Der entstandene Sachschaden ist mit 500 Euro ungleich höher. Da die Anlage mittels Kamera überwacht ist, konnte ein dunkelfarbener Pkw Kombi mit verchromter Dachrehling festgestellt werden. Ein Zeuge konnte den Täter, der die Automaten aufgebrochen hat, wie folgt beschreiben: ca. 180 cm groß, südländischer, dunkler Teint, ca. 25 bis 30 Jahre alt, olivfarbener Parka, Jeans und weiße Sneakers. Der Täter führte eine blaue Plastiktragetasche eines großen schwedischen Möbelhauses mit sich. Da der Kombi unmittelbar nach dem Einsteigen des Täter losfuhr, ist davon auszugehen, dass es sich um 2 Täter handelt. Bereits in der Nacht vom 12. auf den 13.01.2019 kam es am gleichen Tatort zu Automatenaufbrüchen, mit der gleichen Vorgehensweise. Hier wurden damals ca. 500.- Euro entwendet. Ein weitere Aufbruch fand am 23.02.2019 statt. Die erbeutete Bargeldsumme betrug damals 40.- Euro.

Am 12.03. kam es nun ca. 2 Std. nach den Automatenaufbrüchen in der gleichen Straße zu einem Zigarettenautomatenaufbruch. Der Automat wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und der Inhalt ausgeräumt. Bislang kann aber hier noch nichts zum Sach- und Diebstahlsschaden gesagt werden. Möglicherweise waren hier die gleichen Täter am Werk.

Der Bezirksdienst des Revier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen im Zeitraum zw. dem 12.03., 01.30 bis 04.00 Uhr in der Gutachstraße gemacht? Wurde das beschriebene Fahrzeug gesehen, oder kann jemand Hinweise zu diesem Fahrzeug geben.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell