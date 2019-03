Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Überholvorgang trotz Gegenverkehr - Kollision mit Gegenverkehr verläuft glimpflich - eine Person verletzt - Glück verhindert schlimmere Folgen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Schliengen, Bundesstraße B 3, Fahrtrichtung: Welmlingen

Am Freitag, 08.03.2019, nachmittags gegen 17:20 Uhr, setzte ein Verkehrsteilnehmer auf der B3 zwischen Schliengen und Welmlingen in Fahrtrichtung Süden zum Überholen an, dies trotz entgegenkommendem Gegenverkehr.

Hierbei wurde der Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw touchiert. Der Spiegel klappte so heftig an, dass auch die Scheibe des Pkw zersplittere und der Fahrzeugführer durch die umherfliegenden Glassplitter leicht verletzt wurde. Auch beim Pkw, welcher überholt werden sollte entstand ein Sachschaden am Kotflügel, da der Unfallverursacher zu früh einscherte.

Später meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, welcher durch die Glassplitter fuhr und sich hierbei Beschädigungen an den Reifen zuführte. Die Ermittlungen richten sich nun gegen den 64 - jährigen Unfallverursacher.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallhergangs sich telefonisch zu melden.

cv FLZ/mt

