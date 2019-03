Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Auto zerkratzt

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung in Höhe von 2000 Euro kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem silberfarbenen Audi A3. Dieser stand ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Jacob-Burckhardt-Straße in Richtung Bahnhof Grenzach. Am Fahrzeug mit dem Schweizer Kennzeichen wurden vorne rechts die Beifahrertüre und der Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

ma/md

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell