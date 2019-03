Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Diebstahl aus Scheune

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Montag, 04. März 2019, gegen 13:15 Uhr, betrat eine männliche Person eine unverschlossene Scheune im Eichweg in Gottenheim. Der Täter entwendete aus der Scheune zwei helle Hüte. Er wurde von dem Eigentümer überrascht, floh aber mit einem Pkw, Daimler-Benz Caravan, E-Klasse, graue Farbe, in Richtung Ortsmitte. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Telefon 07663 60530, in Verbindung zu setzen.

