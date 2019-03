Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen - Pkw-Lenker mit über 4,7 Promille am Steuer

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 03. März, gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine betrunkene Person bei einer Tankstelle in Staufen torkelnd zu seinem Pkw ging und mit diesem davon fuhr. In der Kolpingstraße konnte der 55-jährige Fahrzeuglenker schließlich durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Die Beamten durften staunen, als ein Alkoholtest das Ergebnis von über 4,7 Promille angezeigt hatte. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

In den vergangenen Tagen mussten Beamte der Polizei in Müllheim mehreren alkoholisierten Fahrzeuglenkern die Weiterfahrt untersagen und gegen diese Anzeige erstatten. Insbesondere in den närrischen Tagen warnt die Polizei davor, sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen. Zum Verlust des Führerscheins und zur Zahlung eines empfindlichen Bußgeldes oder einer Geldstrafe kommt stets das immense Risiko hinzu, sich und andere leichtfertig in Gefahr zu bringen.

RM/ DH

