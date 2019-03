Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der B 294

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Freitag, den 01.03 kam es gegen 13:30 Uhr auf der B 294 zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem sich vier Personen leicht verletzt haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr die Unfallverursacherin von der B 3 auf die Ausfahrt zur B 294 in Richtung AS Nord auf. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug kam. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die Kollision ebenfalls beschädigt. Die vier Personen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es besteht aktuell noch eine Vollsperrung der B 294 in beide Richtungen bis voraussichtlich 15:45 Uhr.

