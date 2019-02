Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Betrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Breisach - Anlässlich einer Polizeikontrolle des Ausreiseverkehrs am Grenzübergang Breisach wurde am Dienstagabend, gg. 21:30 Uhr, ein französischer Pkw-Lenker kontrolliert. Dieser war merkbar alkoholisiert, ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der französische Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

