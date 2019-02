POL-FR: Eimeldingen: Dämmwolle auf der Autobahn verloren - Unfall

Polizeipräsidium Freiburg

Eimeldingen: Dämmwolle auf der Autobahn verloren - Unfall

Freiburg

Eine verlorene Rolle mit Dämmwolle hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der A98 bei Eimeldingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine Autofahrerin, die von Lörrach in Richtung Weil fuhr, konnte der Rolle nicht mehr ausweichen. Nach dem Zusammenstoß geriet ihr Peugeot ins Schleudern und krachte nach einer Strecke von etwa 100 Metern in die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Aufgrund des großen Trümmerfeldes mussten die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt werden. Der rechte Fahrstreifen war für etwa drei Stunden gesperrt. Der Verlierer der Dämmwolle ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein.

