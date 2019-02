Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim/ Dattingen - Umfangreiches Reiterzubehör entwendet - Zeugen gesucht!!!

In der Nacht von Donnerstag, 07. auf Freitag, 08. Februar, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schopf am Ortsrand von Dattingen. Der Schopf, welcher zu einer Pferdekoppel im Bereich Gradweg/ Am Bach gehört, beinhaltete mehrere Ausstattungen von Reiterutensilien wie Sättel, Halfter, Zaumzeug, Trensen und einiges mehr im Gesamtwert von über 8.000 Euro. Der oder die Täter öffneten brachial den verschlossenen Schopf und entwendeten daraus das Zubehör, welches dort von mehreren Personen gelagert wurde. Das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631-17880, sucht nun Zeugen, welchen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind und möglicherweise zum Verbleib des Diebesgutes sachdienliche Angaben machen können.

