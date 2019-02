Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Betrunkene Autofahrerin fällt auf

Freiburg (ots)

Eine offenbar stark betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend auf der B 27 bei Jestetten gleich die Aufmerksamkeit mehrere Verkehrsteilnehmer auf sich gezogen, welche die Frau bis zum Eintreffen der Polizei an ihrer Weiterfahrt hindern konnten. Gegen 17:30 Uhr war die 49-jährige auf der B 27 in starken Schlangenlinien unterwegs, ebenso hatte sie in einer Kurve eine Leitplanke leicht gestreift. Die Frau fuhr weiter nach Jestetten und hielt dort auf dem Behindertenparkplatz eines Einkaufsmarktes an. Dort schritten die Zeugen ein und hielten die betrunkene Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese war nicht fähig, einen Alcomatentest zu machen. In ihrem Auto fand sich eine leergetrunkene Flasche Gin. Durch den Kontakt mit der Leitplanke war der Wagen auch leicht beschädigt. Die Frau musste mit zu einer Blutentnahme, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

