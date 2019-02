Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Unfälle durch umgestürzte Bäume - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte blieben zwei Verkehrsunfälle am Sonntag auf der Umgehungsstraße in Schopfheim. Gegen 15 Uhr stürzte aufgrund eines Sturmes ein Baum bei der Ausfahrt Schopfheim-Mitte auf die Fahrbahn und traf einen vorbeifahrenden Audi. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (Bild zeigt Feuerwehr Schopfheim bei der Räumung der Fahrbahn.) Der zweite Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr ebenfalls im Bereich der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte. Hier knickte ein Baum um und beschädigte drei Fahrzeuge. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

