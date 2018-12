POL-FR: Dogern: Pkw aufgebrochen - Geldbörse gestohlen

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend hat ein Unbekannter einen in Dogern geparkten Wagen aufgebrochen und die Geldbörse des Eigners gestohlen. Der Pkw war in der Hauptstraße in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum schlug ein unbekannter Dieb die Scheibe der Fahrertüre ein und entwendete einen Geldbeutel, der offen in einer Türablage lag. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell