POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Firma "Am Elzdamm"

In der Nacht auf Mittwoch (5. Dezember), gegen 01.15 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten einer Firma in der Straße "Am Elzdamm" eingebrochen. Die Täter gelangten über die Eingangstüre durch massive Gewaltanwendung in die Räumlichkeiten und entwendeten drei Akkuschrauber. Bei der Tatausführung wurde die Alarmanlage ausgelöst, und die Täter verließen kurze Zeit später das Objekt und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung setzen.

