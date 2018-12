POL-FR: Vollbrand eines Lebensmittelmarktes in Müllheim

Müllheim (ots) - Folgemeldung/Zeugenaufruf:

Am frühen Montagmorgen des 26.11.2018, gegen 02:55 Uhr, kam es zu einem Vollbrand eines Lebensmittelgeschäftes in der Werderstraße in Müllheim. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Aufgrund eines Sachverständigen Gutachtens wird der Sachschaden an dem betroffenen Objekt auf einen siebenstelligen Betrag beziffert. Auch wurde das angrenzende Haus durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird sechsstellig geschätzt. Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt.

Aufgrund dieses Sachstandes sucht die Kriminalpolizei Freiburg Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Täter oder die Täterschaft geben können. Wer konnte im Zeitraum des 26.11.2018, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, Personen oder Stimmen im Bereich des Objektes, Ecke Werderstraße/Goethestraße oder im rückwärtigen Raum wahrnehmen?

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631/1788-0 oder bei der Kriminalpolizei Freiburg unter folgender Nummer 0761/8825777 zu melden.

dw

Ursprungsmeldung:

Müllheim,Innenstadt

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es in Müllheim gegen 02:55 Uhr zu einem Vollbrand eines Lebensmittelmarktes. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Bisher gibt es keine Erkenntnisse, dass Personen verletzt wurden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Es wird nachberichtet.

Freiburg - Am frühen Montagmorgen gegen 02:55 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Lebensmittelgeschäftes in der Werderstraße in Müllheim. Die umliegenden Wohnhäuser mussten vorsorglich geräumt werden, da die Gefahr eines Brandübergriffes nicht ausgeschlossen werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bislang wurden keine Personen verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Es wird nachberichtet.

Stand: 26.11.18/10:15 Uhr

dw

Medienrückfragen bitte an:

Dominik Walter

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882 - 1023

E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell