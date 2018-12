POL-FR: Auggen/ Schliengen - Genervter Verkehrsteilnehmer schlägt zu - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Donnerstagmittag, 29. November, um kurz vor 15.00 Uhr befuhr ein 75-jähriger Pkw-Lenker die B3 von Müllheim kommend in Richtung Schliengen. Bereits ab Müllheim fuhr dem 75-Jährigen ein roter Opel Adam mit FR-Zulassung dicht auf und gab Lichthupe. Zwischen Auggen und Schliengen überholte der Opelfahrer rasant und zwang den 75-Jährigen durch Abbremsen am Kreisverkehr/ Ortseingang von Schliengen zum Anhalten. Der Unbekannte stieg aus, riss die Türe des älteren Mannes auf, beleidigte diesen mehrfach und schlug den 75-Jährigen sogar. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer war etwa 55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank mit dunkelblonden Haaren und Dreitagebart. Zeugen, welche am Ortseingang von Schliengen den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

