POL-FR: Lörrach: Von der Bremse gerutscht - Pkw stürzt Mauer herunter und bleibt an Baum hängen

Freiburg (ots) - Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall passierte am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Lingertstraße. Hier war nach bisherigen Erkenntnissen eine 79 Jahre alte Dame beim Einparken auf einem Stellplatz von der Bremse gerutscht. Ihr Fahrzeug durchbrach ein Metallgeländer und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Anschließend blieb der Mercedes verkeilt zwischen Garagenwand und einem Baum hängen. Die Fahrzeugführerin kam mit einem Schock und leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Zusammen mit der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen wurde das Auto geborgen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Am Zaun und der Garagenwand etwa 5000 Euro.

