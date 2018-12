POL-FR: Brand in einem Mehrfamilienhaus - eine leicht verletzte Person - Geschirrspüler gerät in Brand - Wohnung unbewohnbar - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen

Stadt Waldkirch

Am 01.12.2018 gegen 16:50 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen würde. Ein Geschirrspüler sei in Brand geraten und der Brand drohe auf die Wohnung überzugreifen.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei stellten vor Ort fest, dass der Brand gerade dabei war sich auf die gesamte Küche auszubreiten. Die beiden Bewohnerinnen der betroffenen Wohnung waren sicher ins freie gelangt.

Der schnelle und beherzte Einsatz der Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand schnell eindämmen und eine weitere Ausbreitung auf die Wohnung und das ganze Haus verhindern. Die Wohnung war durch Rauch und Ruß allerdings so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass für die beiden Bewohnerinnen alternative Unterbringungsmöglichkeiten gesucht werden mussten. Eine der beiden Bewohnerinnen wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die 81-jährige hatte durch das Ereignis bedingt Kreislaufprobleme, welche in einer nahe gelegenen Klinik weiterbehandelt werden mussten.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Ein technischer Defekt an der Spülmaschine wird als wahrscheinlich angenommen.

